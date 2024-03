FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann: „Das fällt Europa jetzt vor die Füße“

Weil der Kanzler Nein sagt: Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses fordert Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) auf, in der Regierung doch noch die Zustimmung zu einer Lieferung des deutschen Marschflugkörpers Taurus an die Ukraine durchzusetzen. Der EU-Kommisionspräsidentin Ursula von der Leyen wirft sie vor, die „Trump-freie Zeit“ in den USA nicht genutzt zu haben.