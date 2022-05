28 Giovanni Trapattoni war von Sommer 2005 bis Anfang 2006 Trainer beim VfB. Foto: imago/Sportfoto Rudel

Am Sonntag spielt der VfB Stuttgart beim FC Bayern München. Zahlreiche Spieler waren in ihrer Karriere bei beiden Clubs unter Vertrag – auch zwei Trainer reihen sich in die Liste ein. Ein Überblick.















Die Duelle zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern München zählen zu den traditionsreichsten Spielen in der Fußball-Bundesliga. Die Clubs gehören zu den Mannschaften, die mit am längsten Mitglied in der deutschen Eliteliga sind. Das zeigt schon ein Blick auf die ewige Tabelle der Bundesliga. Dort stehen die Bayern auf Rang eins, der VfB auf Platz fünf.

Am kommenden Sonntag kommt es in der bayerischen Landeshauptstadt wieder einmal zum Südschlager (17.30 Uhr/Liveticker). Die Partie birgt einiges an Brisanz. Während die Schwaben noch jeden Punkt im Kampf um den Klassenverbleib benötigen, sorgt der Ibiza-Kurztrip des Rekordmeisters nach dem blamablen 1:3 in Mainz für Schlagzeilen.

Ansehnliche Liste

Für Schlagzeilen sorgten auch viele Spieler, die für beide Clubs aktiv waren. Von Giovane Elber über Philipp Lahm bis zu Mario Gomez – die Liste liest sich ganz passabel.

Wir haben Spieler und Trainer in der Bildergalerie zusammengefasst, die seit den 90er Jahren für den VfB und den FCB am Ball waren. Wir beginnen in alphabetischer Reihenfolge zunächst mit den Trainern, dann folgen die Spieler. Viel Spaß beim Durchklicken.