Für den VfB Stuttgart ist der 16. Tabellenplatz plötzlich das Maß der Dinge – lesen Sie hier, warum mehr nach dem 1:1 gegen den VfL Wolfsburg nicht mehr möglich erscheint.









Die Erinnerung an den 27. Mai 2019 schmerzt die Fans des VfB Stuttgart noch immer. Ein Montagabend in Berlin-Köpenick. Der Fußball-Bundesligist kommt im Stadion an der Alten Försterei gegen den 1. FC Union nicht über ein 0:0 hinaus – und beweist, dass man selbst ohne Niederlage (das Hinspiel endete 2:2) in den Entscheidungsspielen gegen den Zweitligadritten zum Saisonende als der große Verlierer dastehen kann. Als Absteiger mit einer erfahrenen Mannschaft, der ständig mehr Qualität zugeschrieben wurde.