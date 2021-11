1 Mindestens eine Woche müssen Kinder und Personal eines Schwieberdinger Kindergartens zuhause bleiben. Foto: dpa/Sina Schuldt

Schwieberdingen - Dieses massive Infektionsgeschehen in der Kita „führt uns deutlich die Wucht der vierten Infektionswelle vor Augen“, kommentierte ein besorgter Schwieberdinger Bürgermeister Nico Lauxmann am Montag. Im Kindergarten der Kindertageseinrichtung Herrenwiesenweg haben sich Stand Montag 19 Kinder und Beschäftigte mit dem Coronavirus infiziert. Die Infektionen wurden mittels PCR-Test nachgewiesen. Der viergruppige, gruppenübergreifend arbeitende Kindergarten wird zunächst bis einschließlich Freitag geschlossen. Wegen des dynamischen Infektionsgeschehens werde auch keine Notbetreuung angeboten, informiert die Gemeinde. Alle Kinder – derzeit besuchen die vier Gruppen 67 Mädchen und Jungen – und Mitarbeiter müssten in Quarantäne. Man arbeite eng mit dem Gesundheitsamt zusammen.

Krippe steht unter Beobachtung

Die Betreuung in der Krippe der Einrichtung findet bislang weiter statt. Sie ist räumlich und personell getrennt vom Kindergarten. Der Krippenbereich steht aber unter Beobachtung. „Eine Schließung je nach Infektionslage ist nicht auszuschließen“, erklärt Sachgebietsleiter Florian Bausch vom Haupt- und Ordnungsamt. Alle Eltern würden dringend gebeten, bei Symptomen die Kinder zu testen und zuhause zu lassen.

Die Kindergartenbetreuung soll, je nachdem, wie sich die Lage entwickelt, am 6. Dezember wieder aufgenommen werden; alle Kinder sollen dann mittels Lolly-Schnelltests überprüft werden, bevor sie den Kindergarten betreten. Die Kommune habe sich, so Bausch, überdies entschieden, die Betreuung in ihren Einrichtungen – auch für die Grundschüler – wieder konstant in Gruppen zu organisierten, um Begegnungen einzuschränken. Die Gebühren für Corona-Ausfalltage bekommen die Familien zurück.