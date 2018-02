Fans des VfB Stuttgart Von Abstiegsangst bis Zuversicht

Von red 03. Februar 2018 - 20:54 Uhr

Zufriedene Gesichter sehen anders aus. Der VfB Stuttgart um Kapitän Christian Gentner spielt beim VfL Wolfsburg 1:1. Foto: Pressefoto Baumann

Die Fans des VfB Stuttgart sind nach dem 1:1 beim VfL Wolfsburg unentschlossen: Was bedeutet das Unentschieden für das Team um den neuen Trainer Tayfun Korkut?

Stuttgart - Es war ein Spiel mit vielen Geschichten. Zu den bedeutendsten gehört sicherlich der Einstand von Tayfun Korkut als Trainer des VfB Stuttgart. Aber auch der Premierentreffer von Mario Gomez nach seiner Rückkehr zum VfB zählt dazu. Zumal er den Treffer bei seinem vorigen Arbeitgeber, dem VfL Wolfsburg erzielen konnte.

Die Fans waren ob des 1:1-Unentschieden im Abstiegskampf und der Leistung ihres VfB Stuttgart geteilter Meinung. Generell erkannten die meisten gute Ansätze im Spiel, allerdings blieben den Anhängern die vielen Schwächen auch nicht verborgen.

So blieb am Ende vor allem die Unsicherheit darüber, was die Zähler am Ende der Saison wert sein könnte.

Wir haben hier einige Reaktionen aus dem Internet zum Remis des VfB Stuttgart beim VfL Wolfsburg zusammengestellt.

lang="de" dir="ltr">Für Korkut und damit auch für den VfB ist dieser Punkt viel wert. Für die Tabelle bringt er wenig, aber nach Niederlage wäre Land unter und der Effekt verpufft. Von daher muss man jetzt auf das Heimspiel gegen Gladbach hoffen. Mit Hecking sind die nicht unschlagbar. #VfB— Seriouz (@SeriouzRH) February 3, 2018

lang="de" dir="ltr">VfB sollte alle Auswärtsspiele in Niedersachsen bestreiten. Dann klappt’s auch mit den Punkten. #vfb— Jens1893 (@Jens1893) February 3, 2018

lang="de" dir="ltr">1 Punkt ist besser als gar nix 👍 Nächste Woche dann mit Gomczek 😉 #VfB— #0711 (@VfBodernix) February 3, 2018

lang="de" dir="ltr">Damit hat #Korkut jetzt auswärts genau soviel Punkte mit dem #VfB geholt wie sein Vorgänger auf der Trainerbank. Das riecht nach #Europapokal. Ganz deutlich. #WOBVfB— Chris Bendel (@Coyote_22) February 3, 2018

lang="de" dir="ltr">Samal, was is den hier für ne miese Stimmung. War bestimmt nicht unser bestes Spiel... Aber nen Auswärtspunkt!! Hier geht's ja ab als wenn WD und MR gespielt hätten. #VfB #DankeHannes— emQ (@emQ_19817) February 3, 2018

lang="de" dir="ltr">Also eigentlich hätte man gewinnen müssen, weil man die Punkte braucht. Im Endeffekt bringt das 1:1 leider nicht wirklich was. Bin leider nicht wirklich optimistischer als vorher, aber immerhin nicht verloren. Weiter gehts nächste Woche #VfB #BMGRBL— Robert Isensee (@Starlord_9) February 3, 2018

lang="de" dir="ltr">Der #VfB hat unter #Korkut in nur einem Spiel schon mehr Punkte geholt als ich es für die verbleibenden Spiele vermutet hatte und Korkut schraubt seinen Punkteschnitt dramatisch nach oben. #WOBVfB— Benjamin Garelly (@DonGarellos) February 3, 2018

lang="de" dir="ltr">Ein Punkt ist besser als kein Punkt. #VfB— Kaddi (@kaddile) February 3, 2018