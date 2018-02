VfB Stuttgart Was Tayfun Korkut über die heftige Kritik sagt

Von red/dpa 03. Februar 2018 - 17:05 Uhr

Tayfun Korkut bei seiner Premiere als Trainer des VfB Stuttgart. Foto: dpa

Für Tayfun Korkut stand am Samstag das erste Spiel als Trainer des VfB Stuttgart an. Vor der Partie beim VfL Wolfsburg äußerte er sich zur massiven Kritik der letzten Tage.

Wolfsburg - Die Kritik war laut. Sie war heftig. Und sie beherrschte auch die nationalen Schlagzeilen. Klar, dass Tayfun Korkut vor seinem ersten Spiel als neuer Trainer des VfB Stuttgart noch einmal auf die schwierige Situation und die angespannte Stimmung im Umfeld angesprochen wurde.

Gegenüber dem TV-Sender „Sky“ sagte Tayfun Korkut: „Ich bin zum VfB gekommen, um zu arbeiten. Ich will dem VfB helfen, den Klassenerhalt zu erreichen. Der Wind, der weht, gehört dazu, aber er wird in keiner Weise meine Arbeit beeinflussen. Ich weiß, was ich kann und wie ich es angehen muss. Klar prallt das an mir ab. Alles andere kann ich nicht beeinflussen im Leben. Wir wollen die Stärken der Spieler auf den Platz bekommen.“