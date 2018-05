VfB Stuttgart gegen TSG Hoffenheim Der Traum von Europa bleibt lebendig

Von Sascha Maier 06. Mai 2018 - 12:25 Uhr

Mario Gomez, der Held des 33. Spieltags beim VfB Stuttgart. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart hat beim 2:0-Sieg gegen die TSG Hoffenheim erneut überzeugt. Fans heben vor allem die Leistung von Mario Gomez hervor. Die Twitter-Reaktionen.

Stuttgart - Dank Mario Gomez’ Doppelpack am Samstag gegen die TSG 1899 Hoffenheim bleibt Europa für den VfB Stuttgart in Reichweite. Die Schwaben überzeugten auch am 33. Spieltag der Bundesliga und feierten einen Heimsieg in der Mercedes-Benz-Arena ohne Gegentor. Obwohl Gomez den Sieg bescheiden nicht als eigenen, sondern als Verdienst der Mannschaft darstellt, zollen VfB-Fans dem Stürmer im Netz ganz besonderen Tribut.

So sehen manche durch die Leistung die Zweifel anderer an Mario Gomez’ Klasse als aus dem Weg geräumt:

Wo sind die #Gomez Hater ?!#VfBTSG

Andere sehen ihn für immer beim VfB:

Wer ernsthaft glaubte, dass #Gomez nochmal irgendwoanders hinwollen würde, sollte sich übrigens nochmal den Torjubel beim 2:0 ansehen. #VfB #VfBTSG — Hubi1893 (@DerHubilein) 5. Mai 2018

Andere realsieren jetzt erst, wie weit es der VfB bei seiner Aufholjagd gebracht hat:

Der 8. Tabellenplatz ist ja ganz nett. Das wirklich Erstaunliche ist aber die Tatsache, dass wir einen Spieltag vor Schluss 18 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und 20 Punkte auf einen Abstiegsplatz haben. Und das als Aufsteiger! Meinen höchsten Respekt, #VfB! — Prof. André Bühler (@Prof_Buehler) 6. Mai 2018

Auch der Kampfgeist der Truppe wird gelobt:

Das war zugegeben stark. Gekämpft. Gegrätscht. Gefightet. Kein Ball verloren gegeben. Respekt. #VfB — twofourtwo (@two_four_two) 5. Mai 2018

Selbst, wenn der Kampfgeist auch mal etwas drüber ist:

Santi bekommt Gelb-Rot und das Stadion verabschiedet ihn mit Standing Ovation.

Geil!

So eine Bereicherung für uns, der Junge!#VfBTSG #VfB — Blog aus Cannstatt (@blogcannstatt) 5. Mai 2018

Und auch der Traum von Europa bleibt lebendig: