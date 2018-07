Familienfehde in Freiberg Mann verletzt sich selbst mit Messer

Zunächst ging die Polizei von einer Messerstecherei in Freiberg bei Ludwigsburg aus. Doch nun stellt sich heraus: Das 34-jährige angebliche Opfer hat sich die Verletzungen selbst zugefügt.

Feiberg - Eine überraschende Wendung hat eine Familienfehde in einem türkischen Schnellrestaurant im Freiberger Ortsteil Beihingen genommen. Die Polizei ist am Mittwochabend gegen 22.25 Uhr alarmiert worden, weil es zu einer Messerstecherei gekommen sein soll. Tatsächlich stellte sich am Tatort heraus, dass ein 34-jähriger Mann zwei Verletzungen durch Stiche mit einem Messer erlitten hatte.

Das Motiv bleibt unklar

Doch die Ordnungshüter hatten von Beginn an Zweifel an den Schilderungen des angeblichen Opfers, das mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Auswertung von verschiedenen Zeugenaussagen und das Video einer Überwachungskamera bestätigten den Verdacht der Polizei: Der 34-Jährige hat sich die Verletzungen selbst beigebracht. Zum genauen Grund oder Motiv konnte die Polizei keine Angaben machen. Es war aber zuvor zu einem Familienstreit gekommen.