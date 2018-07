Messerstiche in Freiberg Familienfehde endet blutig – doch wer hat zugestochen?

Von Rafael Binkowski 19. Juli 2018 - 13:17 Uhr

In diesem Imbiss in Freiberg hat es Messerverletzungen gegeben. Foto: KS-Images.de

Mitten in der Nacht muss die Polizei zu einem Imbiss in Freiberg bei Ludwigsburg ausrücken. Ein 34-Jähriger hat Messerverletzungen nach einem Streit – doch es könnte anders sein, als es scheint.

Freiberg - Noch ist wenig über den genauen Tatverlauf bekannt. Sicher ist nur, dass Polizei und Rettungsdienste um 22.25 Uhr zu einem türkischen Schnellimbiss im Freiberger Ortsteil Beihingen ausrücken mussten. Ein 34-Jähriger Mann hat zwei Schnitt- und Stichwunden durch ein Messer erlitten – dabei ging es offenbar um eine Familienstreitigkeit. „Noch ist völlig unklar, wie der Verletzungen zustande gekommen sind“, betont der Polizeisprecher Peter Widenhorn. Um dies heraus zu finden, werten die Beamten derzeit das Video einer Überwachungskamera aus. Möglich wäre sowohl, dass der Mann das Opfer einer Messerattacke war. Die Polizei schließt aber auch nicht aus, dass er sich die Verletzungen selbst zugefügt hat.

Der verletzte 34-Jährige ist ins Krankenhaus gebracht worden

Ob dabei eine Straftat vorgetäuscht werden sollte oder ob es andere Motive gibt – auch dazu laufen die Ermittlungen noch. Der 34-Jährige wurde noch in der Nacht vom Rettungsdienst unter Begleitung vom Notarzt ins nächstgelegene Krankenhaus gefahren. Die Polizei will im Laufe des Nachmittags eine ausführliche Mitteilung herausgeben. Es werden noch weitere Zeugen vernommen. Neben Mitgliedern der Familie des Verletzten haben sich noch einige andere Besucher in den Imbiss aufgehalten, diese werden nun zum Ablauf befragt.