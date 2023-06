1 Till Lindemann ist der Leadsänger der Band Rammstein (Archivbild). Foto: imago images/Golovanov/Kivrin

In Louis Klamroths Talksendung „Hart aber fair“ wird über die Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann gesprochen. Vor allem die Haltung von Musikmanager Thomas Stein erregt Widerspruch.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











„Der Fall Rammstein und die Folgen: Männer, seid Ihr wirklich noch nicht weiter?“ – unter dieser Überschrift wurde am Montagabend in der ARD bei „Hart aber fair“ mit Louis Klamroth diskutiert. Für Debatten in den sozialen Medien sorgten vor allem die Aussagen des Musikmanagers Thomas M. Stein.