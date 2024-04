1 Alizée füttert eines der Küken. Foto:

Auf dem Tower in Fellbach schlüpft seit Ostern der Nachwuchs aus den rotbraunen Eiern – und manche Beobachter befürchten, dass es beim Vogelelternpaar kriselt.











Link kopiert



Weiß, flaumig und sehr, sehr hungrig: Auf dem Schwabenlandtower in Fellbach haben die Vogeleltern Alizée und Alvar seit drei Tagen richtig viel zu tun. Denn am Ostermontag ist in rund 107 Metern Höhe das erste Wanderfalkenküken aus seinem Ei geschlüpft. Tags darauf, am späten Dienstagabend knackte Küken Nummer zwei die Schale und arbeitete sich in die Freiheit. Nun verbleiben zwei weitere rötlich-braune Eier in der Brutmulde – mal sehen, wie lange es dauert, bis Alizée die beiden weiteren Küken unter ihre Fittiche nehmen kann.