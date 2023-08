1 Teure Pedelecs geraten immer öfter ins Visier von Dieben. Foto: dpa-tmn/Zacharie Scheurer

Unbekannte Täter haben mit einem Gullydeckel das Schaufenster eines Stuttgarter Fahrradgeschäfts zerstört. Und danach den Laden ausgeräumt – mit einer Beute in enormer Höhe.









Die Täter haben offenbar ganz genau gewusst, was sie wollten: Unbekannte sind am frühen Dienstagmorgen in ein Fahrradgeschäft an der Glemsgaustraße in Weilimdorf eingebrochen und haben hochwertige Pedelecs erbeutet. Ein Passant entdeckte die eingeschlagene Schaufensterscheibe um kurz vor 5 Uhr und rief die Polizei. Ersten Ermittlungen zufolge war die Scheibe mit einem Gullydeckel zerstört worden.