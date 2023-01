Fahndung nach SUV in Waiblingen

Der Fahrer eines weißen SUV nimmt in Waiblingen einem Opel die Vorfahrt. Es kommt zur Kollision, der mutmaßliche Verursacher fährt trotz einer verletzten Frau weiter. Sein Wagen dürfte stark beschädigt sein.















Nach einem Verkehrsunfall mit einer Verletzten in Schorndorf sucht die Polizei nach dem mutmaßlichen Verursacher. Am Montag gegen 17.45 Uhr hatte an der Kreuzung der Waiblinger Straße mit der Mittleren Uferstraße und dem Grafenbergweg der unbekannte Fahrer eines SUV die Vorfahrt einer 68 Jahre alten Opel-Fahrerin missachtet.

Es kam zur Kollision, der Opel wurde nach links abgewiesen und krachte gegen den verkehrsbedingt haltenden Hyundai einer 30-Jährigen. Die Fahrerin des Hyundai erlitt beim Unfall leichte Verletzungen, sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Sowohl der Opel als auch der Hyundai waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden an den beiden Autos auf etwa 22 000 Euro.

Der mutmaßliche Unfallverursacher floh. Zu seinem Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen weißen SUV mit Waiblinger Zulassung handeln soll. Der Wagen müsste im Bereich der Fahrerseite erhebliche Beschädigungen aufweisen. Hinweise auf den Fahrer nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 0 71 81 / 20 40 entgegen.