Auto kracht in Schulbus – auch Schüler unter den Verletzten

6 Nach dem Unfall in Berglen musste die Feuerwehr den schwer verletzten Fahrer befreien, der in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Eisglatte Straßen haben am Dienstagmorgen zu Unfällen im Rems-Murr-Kreis geführt. In Berglen und Waiblingen gab es Schwerverletzte – mindestens zwei Schüler wurden leicht verletzt.















Link kopiert

Am Dienstagmorgen haben sich im Rems-Murr-Kreis mehrere Glätteunfälle ereignet, bei zweien von ihnen wurde jeweils eine Person schwer verletzt. In Berglen auf der Kreisstraße zwischen Öschelbronn und Rettersburg war gegen 7 Uhr der Fahrer eines Skoda in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten. Die Polizei vermutet eine glatte Fahrbahn als Ursache. Der Pkw stieß dort frontal mit einem Schulbus zusammen.

Der Autofahrer erlitt mehrere schwere Verletzungen. Weil er in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde, musste die Feuerwehr ihn befreien. Er wurde von einem Notarzt erstversorgt und dann mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Laut dem Polizeisprecher Rudolf Biehlmaier schwebt der Mann ersten Erkenntnissen zufolge aber nicht in Lebensgefahr.

Verletzte Schüler melden sich

Der Fahrer des Schulbusses erlitt einen Schock, auch er wurde medizinisch versorgt. „Die Kinder wurden in einen zweiten Schulbus gebracht, der kurz darauf eintraf“, so Biehlmaier. Dadurch hätten sie auch vom Anblick der Rettungsaktion und des Schwerverletzten weitestgehend ferngehalten werden sollen. „Die Schulen wurden gebeten, bei uns Bescheid zu geben, falls bei beteiligten Schülern gesundheitliche Probleme auftreten“, sagt der Sprecher. Bislang hätten sich zwei Schüler deshalb gemeldet. Laut Biehlmaier können sich Kopfschmerzen oder Nackenprobleme nach einem Unfall mit zeitlicher Verzögerung einstellen. Die Straße wurde nach dem Unfall vorübergehend gesperrt. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 25 000 Euro.

Schwer verletzte Radfahrerin in Waiblingen

Um kurz nach 8 Uhr kam es in Waiblingen zu einem weiteren Einsatz. Bei einem Kindergarten in der Mühlstraße wurde eine auf dem Boden liegende, bewusstlose Frau gefunden. Es handelte sich um eine Radfahrerin – die Polizei vermutet, dass die Frau, die keinen Helm trug, aufgrund der Straßenglätte zu Fall gekommen ist. Auch die Radfahrerin wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Wer Hinweise auf den genauen Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 71 51 / 95 04 22 zu melden.

Gegen 7.45 Uhr wollte auf einer Kreisstraße zwischen Waiblingen und Korb eine 30 Jahre alte Opel-Fahrerin nach einem Überholmanöver nach rechts einscheren. Dabei krachte ihr Wagen jedoch auf das Heck eines VW Caddy, dessen 65 Jahre alter Fahrer wegen eines Staus angehalten hatte. Der Caddy drehte sich nach der Kollision und geriet auf die Gegenfahrspur, wo es zur Kollision mit dem Peugeot einer 68-Jährigen kam. Eine 85-jährige Beifahrerin im Caddy sowie die Peugeot-Fahrerin erlitten leichte Verletzungen, beide wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Alle drei Autos wurden abgeschleppt, der Schaden beläuft sich insgesamt auf etwa 20 000 Euro.

Rund zehn Minuten später kam es auf derselben Kreisstraße zu einem weiteren Unfall, als eine 37-jährige Ford-Fahrerin auf den bremsenden Skoda eines 42-Jährigen auffuhr. Beim Versuch, eine weitere Kollision mit den Unfallautos zu vermeiden, kam wiederum ein Seat von der Straße ab. Der Seat wurde abgeschleppt.

Gegen 8.45 Uhr krachte es in Schorndorf. Ein 42-jähriger Lasterfahrer war auf der Schorndorfer Straße in Richtung Burgstraße unterwegs. Er wollte einen Radfahrer überholen, musste das Vorhaben jedoch wegen des Gegenverkehrs abbrechen. Beim Bremsen verlor er auf der glatten Straße die Kontrolle, der Laster kam nach links ab und stieß mit einem entgegen fahrenden Transporter zusammen. Anschließend prallte der Lkw noch gegen eine Leitplanke. Bei der Karambolage wurde niemand verletzt, der Schaden wird auf 9000 Euro geschätzt.