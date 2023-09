Was wurde eigentlich aus den Nilgänsen?

F3-Bad in Fellbach

1 Eine Nilgans, aufgenommen Ende Juli im Erlebnisbad F3 Foto: Gottfried Stoppel

Das F3 hatte wegen eines Falls von Tierquälerei bundesweit Schlagzeilen gemacht. Die Nilgänse sollten dann sanfter vom Freibadgelände vergrämt werden. Wir haben nachgehakt, wie gut das funktioniert.











Das F3 ist in der Region Stuttgart als Erlebnisbad bekannt. Dass es bundesweit in den Medien auftaucht, ist aber eher ungewöhnlich. Im Sommer machte das Bad jedoch Schlagzeilen, als bekannt wurde, dass der damalige Geschäftsführer versucht hatte, die Nilgansplage auf dem Freibadgelände mit tierquälerischen Methoden zu lösen. Eine Anzeige ging ein, die Kriminalpolizei ermittelte – der Manager zeigte sich angesichts dessen selbst an und wurde vom Aufsichtsrat fristlos entlassen.