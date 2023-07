1 Eine der Nilgänse im F3 – bald hat das letzte Stündlein der Tiere geschlagen. Die Stadt Fellbach erhofft sich davon einen Vergrämungseffekt. Foto: Gottfried Stoppel

Nach der Aufregung um die Tötung von Nilgänsen auf dem Gelände des Fellbacher Erlebnisbades und der fristlosen Kündigung des F3-Chefs beauftragt die Stadt nun einen Jäger, der die Tiere töten wird.









Die Nilgans ahnt noch nicht, was ihr und ihren Artgenossen bevorsteht. Von den Badegästen, die sich um sie tummeln, lässt sie sich genauso wenig beeindrucken wie von den ungewöhnlichen Badegästen – manche im Anzug, andere mit Kamera. Seelenruhig zupft die Gans an den Grashalmen, lässt ab und zu Gänsedreck fallen. Die Vögel, die seit einiger Zeit im Außenbereich des F3-Bades leben, sind in den vergangenen beiden Wochen zum Politikum geworden. Der F3-Geschäftsführer ist darüber gestürzt, dass er in mehreren Fällen Gänse gejagt und getötet haben soll, ein Tier wurde erst nach mindestens einem Tag von einer Tierärztin erlöst.