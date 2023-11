Extremsportlerin aus Steinheim: 16-Jährige gewinnt Ninja-Wettkampf – und ein Auto

Als Nicola Wulf mit voller Dynamik zur finalen Stange des Parcours schwingt, hat sie ihre Gegnerin längst abgeschüttelt. Ein beherzter Sprung auf die Endplattform, ein Schlag auf den Buzzer, Musik, Lichtshow – die Ninja-Sportlerin aus Steinheim hat die Aygo-X-Tour gewonnen. Mit 16 Jahren, in der Erwachsenenkonkurrenz.

Etwa 2000 Zuschauer waren beim Tourfinale in Leverkusen Anfang November mit dabei, eine besondere Atmosphäre für die Sportlerinnen und Sportler. „Das war echt cool, wir sind auch alle mit Musik in die Halle eingelaufen“, sagt Nicola Wulf. Während ihrer Läufe sei die Stimmung aber keine Ablenkung gewesen: „Da bin ich voll im Fokus und kriege nicht so viel mit, was um mich herum passiert.“

28 Frauen hatten sich für das Finale qualifiziert, die acht Zeitschnellsten des ersten Durchgangs kamen ins Viertelfinale. Dort ging es im K.o.-Modus weiter, Eins gegen Eins, wer zuerst beim Buzzer war, zog in die nächste Runde ein. „Es war ein Geschwindigkeitsparcours, deshalb kam es weniger auf Kraft, als auf Ausdauer an“, so Wulf.

Im Finale stand sie der Niederländerin Astrid Sibon gegenüber, einer Größe ihrer Sportart. Gegen Nicola Wulf hatte aber auch sie keine Chance: „Nicola hat an diesem Tag das Feld dominiert und sich den Sieg verdient“, schrieb sie hinterher auf Instagram. „Der Parcours lag mir, ich trainiere sehr viel an den Hindernissen, die es dort gab“, sagt die Siegerin.

Weil sie in der Erwachsenenkategorie antrat, kam es bei der Siegerehrung zu einem Kuriosum: Als Hauptpreis gewann sie ein Auto, mit dem die 16-Jährige allerdings herzlich wenig anfangen kann. „Vermutlich verkaufe ich es und finanziere mir davon meinen Führerschein und eine USA-Reise.“

Dieses Jahr steht für sie nur noch ein Wettkampf an, im kommenden Jahr ist Nicola Wulf dann vermutlich sogar im Fernsehen zu sehen. Weil sie mittlerweile endlich alt genug ist, bewirbt sie sich bei der RTL-Show „Ninja Warrior Germany“. Dort war vor Kurzem ein anderer Ninja aus dem Kreis Ludwigsburg zu sehen: Niklas Pätz aus Oßweil stand am vergangenen Freitag im Halbfinale. Dort scheiterte er aber an der Himmelsleiter.