Explosion in Stuttgart-Vaihingen: Die Ursache ist noch nicht gefunden

Eine Hauswand stürzt bei der Explosion ein. Foto: Lichtgut/i

Die Netze BW lässt die Straße aufgraben, um nach einem Leck in der Leitung zu suchen. In der Nacht wurden Teile des Gebäudes abgerissen.











– Es ist für alle in der Umgebung der Vaihinger Katzenbachstraße keine ruhige Nacht gewesen: Die ganze Nacht hindurch gingen die Arbeiten rund um das Haus weiter, in dem es am Mittwochnachmittag zu einer Explosion gekommen war. Zum einen wurde mit Hilfe des Technischen Hilfswerks bereits am Abend begonnen, die einsturzgefährdeten Gebäudeteile abzureißen. Zum anderen lässt die Netze BW im Untergrund suchen: Über der Straßenoberfläche war am Mittwoch eine erhöhte Gaskonzentration gemessen werden. Die Stelle in der Gasleitung, durch die das Gas möglicherweise ausgeströmt sein könnte, werde weiterhin gesucht, teilt die Netze BW am Donnerstag mit. An der betroffenen Stelle werde die Leitung dann abgetrennt.