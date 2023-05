1 Michael Prestel beschäftigt sich in seiner Freizeit mit erneuerbaren Energien. Foto: Ines Rudel

Der Ingenieur Michael Prestel hat vor Jahren aus Spaß einen Minireaktor entworfen, mit dem man günstig grüne Energie erzeugen kann. Unterstützung bekam er von der Hochschule Esslingen.









Die Anlage, die Ingenieur Michael Prestel entworfen hat, könnte einige Energieprobleme dieser Welt lösen. Sie bietet nämlich die Möglichkeit, zuhause grüne Energie zu gewinnen, erklärt der 63-Jährige. Alles, was man dafür braucht: Ökostrom und Luft. Unten raus kommt umweltfreundliches, flüssiges Methanol – aus Prestels Sicht der perfekte Energieträger, denn dieser Stoff ist ein wahrer Alleskönner. Sollte Prestels Entwicklung in die Serienproduktion gehen, könnte das für viele Menschen eine günstige, grüne Alternative sein. Doch wie so häufig, scheitert es am Geld.