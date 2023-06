1 Alexander Esswein scheiterte 2019 in der Relegation mit dem VfB Stuttgart (Archivbild). Foto: dpa/Soeren Stache

Nach dem 3:0-Sieg des VfB Stuttgart in der Relegation zeigt sich der Ex-Spieler Alexander Esswein überzeugt davon, dass der VfB die Klasse hält.









Alexander Esswein glaubt an einen Erfolg seines Ex-Vereins VfB Stuttgart im Relegationsduell mit dem Hamburger SV. „Der VfB hat sich eine gute Ausgangssituation erarbeitet und ich bin fest davon überzeugt, dass sie nach dem Rückspiel weiterhin in der Bundesliga spielen werden“, sagte Esswein der dpa vor dem zweiten Aufeinandertreffen am Montagabend (20.45 Uhr/Sat.1 und Sky). Das erste Spiel hatte Stuttgart mit 3:0 für sich entschieden.