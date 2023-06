14 VfB-Joker Hamadi Al Ghaddioui (links) bejubelt am 29. Oktober 2019 das Siegtor im DFB-Pokal beim HSV. Drei Tage zuvor lief es für die Stuttgarter mit Philipp Förster (rechts) im Zweitliga-Topspiel in Hamburg weit weniger gut. Wir blicken zurück. Foto: Pressefoto Baumann/Cathrin Müller

Zwei Spiele, elf Tore, viele Schlagzeilen: Die bislang letzten beiden Partien des VfB beim Hamburger SV lieferten 2019 innerhalb weniger Tage die ganze Bandbreite an Emotionen – mit Tim Walter auf der Stuttgarter Trainerbank.









Entscheidung in Hamburg: Am kommenden Montag wird im hohen Norden die Frage beantwortet, ob der VfB Stuttgart den Klassenverbleib in der Bundesliga klarmacht. Im Rückspiel der Relegation beim HSV (20.45 Uhr/Liveticker), wo die Weiß-Roten seit fast vier Jahren nicht mehr gespielt haben.