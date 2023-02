1 Wer darf dieses Jahr die begehrte Trophäe in den Händen halten? Foto: dpa/Corinne Cumming

Wer zum Eurovision Song Contest nach Liverpool fahren und Deutschland vertreten darf, entscheidet sich am Freitag, 3. März, in der Show „Unser Lied für Liverpool“, die in der ARD zu sehen sein wird. Bereits eine Woche vor der Ausstrahlung können die Zuschauer und Zuschauerinnen schon online abstimmen – während der Show können sie dann neben einer Jury ebenfalls per Telefon oder SMS mitentscheiden.

Sängerinnen, Sänger oder Bands konnten sich mit einem eigenen Lied bewerben. Am Vorentscheid nehmen folgende Künstler teil:

Frida Gold – Alle Frauen in mir sind müde

– Alle Frauen in mir sind müde Will Church – Hold On

– Hold On Patty Gurdy – Melodies Of Hope

– Melodies Of Hope Anica Russo – Once Upon A Dream

– Once Upon A Dream Lord Of The Lost – Blood And Glitter

– Blood And Glitter René Miller – Concrete Heart

– Concrete Heart Trong Hieu Nguyyen – Dare To Be Different

– Dare To Be Different Lonely Spring – Misfit

Diese acht Kandidaten und Kandidatinnen wurden von der ESC-Redaktion und einem beratenden Team aus insgesamt 548 Bewerbungen ausgewählt. Ein weiterer Platz beim Vorentscheid ist allerdings noch frei. Erstmals konnten sich die Künstler auch über TikTok bewerben. Dort kann noch bis zum 3. Februar abgestimmt werden, wer den offenen Platz für den Vorentscheid erhält.

Die schon feststehenden Kandidaten und ihre Songs haben wir hier zusammengestellt:

Frida Gold – Alle Frauen in mir sind müde

Frida Gold aus dem Ruhrgebiet ist der bekannteste Name unter den Teilnehmern. Dahinter stecken Sängerin Alina Süggele und Produzent und Musiker Andreas Weizel.

Will Church – Hold On

Der 26-jährige Straßenmusiker Will Church trat bereits 2021 bei The Voice of Germany an.

Patty Gurdy – Melodies Of Hope

Die 26-jährige Drehleier-Spielerin aus Düsseldorf heißt eigentlich Patricia Büchler.

Anica Russo – Once Upon A Dream

Die 22-jährige Sängerin Anica Russo ist die Tochter eines kroatischen Vaters und einer italienischen Mutter und lebt in Berlin. Sie teilte Coversongs auf Youtube, bevor sie 2021 ihr Debütalbum veröffentlichte.

Lord Of The Lost – Blood And Glitter

Mit ihrem Album Blood And Glitter hat es die Hamburger Metal-Band Anfang des Jahres auf Platz 1 der Deutschen Album-Charts geschafft. Auch beim Wacken-Festival ist die Band bereits aufgetreten. Vergangenes Jahr waren sie mit Iron Maiden auf Tour.

René Miller – Concrete Heart

Der Stuttgarter Songwriter René Miller hat bereits Songs für Topic oder Zoe Wees geschrieben. Nun singt er seine Songs auch selbst.

Trong Hieu Nguyyen – Dare To Be Different

In Vietnam ist Trong Hieu Nguyyen bereits ein Star, weil er in einer Castingshow als Sieger hervorging. Trong ist in Bayern geboren, seine Eltern sind vietnamesische Einwanderer. Heute wohnt Trong in Hannover und ist als Sänger und Tänzer in Deutschland und Vietnam aktiv.

Lonely Spring – Misfit

Die vierköpfige Band Lonely Spring gründete sich 2019 in Passau. Sie lassen den Pop-Punk-Sound der 90er und 2000er wieder aufleben.

Wann und wo läuft der ESC-Vorentscheid?

Das Erste überträgt die von Barbara Schöneberger moderierte Show „Eurovision Song Contest 2023 - Unser Lied für Liverpool“ am 3. März ab 22.20 Uhr live aus Köln. Die Sendung ist zudem live in One, bei eurovision.de und in der ARD-Mediathek zu sehen.