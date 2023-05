6 René Miller schreibt nun für seine eigene Musik. Seine Debütsingle „Standing in his Shoes“ erzählt in Balladenpopmanier von Herzschmerz. Foto: Warner/MaxKlein

Songwriter René Miller schreibt eigentlich Hits für die Größen des Musikbusiness. Nach Jahren hinter den Kulissen tritt der Stuttgarter jetzt selbst ins Rampenlicht – mit bittersüßer, eleganter Popmusik.









Seine Songs erzielen Milliarden Streams, seine Arbeiten führen Jahresbestenlisten an, seine Handschrift sorgt für unfassbare Klickzahlen. Dennoch kennen viele seinen Namen nicht. René Miller (27) teilt das Schicksal vieler Songwriter: Sie liefern die ganz großen Charthits, bleiben aber im Hintergrund. Gefeiert werden die Interpreten, und das natürlich auch zurecht. Dass hinter den größten Popstars unserer Zeit aber meistens eine ganze Fußballmannschaft an Komponisten und Produzenten steht, geht an vielen vorüber.