4 Der Blick auf den „Alpenexpress Enzian“ im Themenbereich Österreich. Foto: StZN/Lea Krug

Bei einem Brand wurde der „Alpenexpress Enzian“ im Europa-Park teils zerstört. Nun wird die Achterbahn neu gebaut. Was in Rust geplant ist und wann der Express wieder fährt.











Es war die erste Achterbahn des Europaparks, die 1984 eröffnete: der „Alpenexpress Enzian“ im Themenbereich Österreich. Jahrzehnte drehte die Bahn in Rust ihre Runden. Im Juni zerstörte allerdings ein Feuer ein Teil der Bahn. Der Brand war in der „Zauberwelt der Diamanten“, ganz in der Nähe, ausgebrochen. Chef Roland Mack sprach damals von einem Millionenschaden. Seit Monaten plant und baut der Park nun an einem neuen „Alpenexpress Enzian“. Zum Start der Saison am Samstag fährt die Achterbahn allerdings noch nicht. Ab dem 14. Mai soll es laut den Planungen so weit sein.