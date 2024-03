4 Europa-Park-Chef Roland Mack übt offen Kritik an der deutschen Politik (Archivbild) Foto: imago/Star-Media

Europa-Park-Chef Roland Mack vergleicht den Bau einer Achterbahn mit dem eines Atombunkers. Die deutschen Genehmigungsbehörden schafften unnötige Hürden. Warum der „Alpenexpress“ für Probleme sorgt.











Zahlreiche Investitionen, mehr als 40 Baustellen im Park, tausende Mitarbeiter – der Europa-Park-Chef Roland Mack gibt anlässlich der Eröffnung des Freizeitparks am Samstag in Rust einen Einblick in die Pläne seines Unternehmens. Zwei Achterbahnen sollen in den nächsten Wochen neu, beziehungsweise wieder eröffnet werden.