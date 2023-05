10 In sogenannten „Floating Chairs“ fahren die Gäste von Raum zu Raum. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Im Europa-Park ist das „Eatrenalin“ vorgestellt worden, in dem die Gäste in selbstfahrenden Sitzen durch das Restaurant gleiten. Lohnt sich das teure Menü?









An Attraktionen und Superlativen mangelt es dem Europa-Park wahrlich nicht. Er ist der größte Freizeitpark in Deutschland, der im letzten „normalen“ Jahr 2019 an die 5,8 Millionen Besucher anziehen konnte. Zu den 100 Attraktionen auf 100 Hektar Fläche ist nun eine neue hinzugekommen. Sie heißt Eatrenalin und soll nichts weniger als das „Restaurant der Zukunft“ sein.