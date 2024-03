Bald ist es soweit: Die Fußball-Europameisterschaft findet in Deutschland statt. Die EM-Partien verteilen sich auf zehn deutsche Städte. Welche Teams in welchen Stadien gegeneinander antreten.

Der Start des größten Fußballereignisses des Jahres rückt näher. In weniger als drei Monaten findet die Europameisterschaft in Deutschland statt. Gespielt wird vom 14. Juni bis zum 14. Juli. Das DFB-Team trifft als dreimaliger Europameister in Gruppe A auf Schottland, Ungarn und die Schweiz.

Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann wird die EM in München mit dem ersten Gruppenspiel gegen Schottland eröffnen. Neben München sind noch weitere neun deutsche Städte Austragungsorte des Turniers. Unsere Auflistung zeigt, in welchen zehn Stadien spielen die 24 Nationalteams um den Titel spielen – und welche Spiele dort genau stattfinden.

EM 2024: In diesen Stadien wird gespielt

Die 51 Spiele der EM finden in zehn deutschen Städten und Stadien statt. Austragungsorte sind neben Stuttgart auch Berlin, München, Dortmund, Frankfurt, Hamburg, Düsseldorf, Leipzig und Köln.

Während der EM tragen viele Stadien einen anderen Namen, da die Sponsorennamen für das Turnier keine Gültigkeit haben. Eine Übersicht:

Stuttgart: Stuttgart Arena (MHP-Arena)

Berlin: Olympiastadion Berlin

München: München Fußball Arena – Munich Football Arena (Allianzarena)

Dortmund: BVB Stadion Dortmund (Signal Iduna Park)

Frankfurt: Frankfurt Arena (Deutsche Bank Park)

Hamburg: Volksparkstadion Hamburg

Düsseldorf: Düsseldorf Arena (Merkur Spielarena)

Leipzig: Leipzig Stadion (Red-Bull-Arena)

Gelsenkirchen: Arena Auf Schalke (Veltins-Arena)

Köln: Köln Stadion – Cologne Stadium (Rheinenergiestadion)

Die einzelnen Spielorte haben wir in unserer Bildergalerie vorgestellt:

EM 2024: Wann spielt Deutschland?

Deutschland bestreitet – wie für den Gastgeber üblich – das Eröffnungsspiel, dazu in Gruppe A zwei weitere Vorrundenspiele.

Freitag, 14. Juni um 21 Uhr in München: Deutschland - Schottland

Mittwoch, 19. Juni um 18 Uhr in Stuttgart: Deutschland - Ungarn

Sonntag, 23. Juni um 21 Uhr in Frankfurt: Schweiz - Deutschland

EM 2024: Diese Spiele finden in den jeweiligen Stadien statt

Aufgeteilt sind die EM-Spiele an den jeweiligen Austragungsorten wie folgt:

Stuttgart:

16. Juni um 18 Uhr: Slowenien – Dänemark

19. Juni um 18 Uhr: Deutschland – Ungarn

23. Juni um 21 Uhr: Schottland – Ungarn

26. Juni: Play-off-Sieger B – Belgien

5. Juli um 18 Uhr: Viertelfinale

Berlin:

15. Juni um 18 Uhr: Spanien – Kroatien

21. Juni um 18 Uhr: Play-off-Sieger A – Österreich

25. Juni um 18 Uhr: Niederlande – Österreich

29. Juni um 18 Uhr: Achtelfinale

6. Juli um 21 Uhr : Viertelfinale

14. Juli um 21 Uhr: Finale

München:

14. Juni um 21 Uhr: Deutschland – Schottland

17. Juni um 15 Uhr: Rumänien – Play-off-Sieger B

20. Juni um 15 Uhr: Slowenien – Serbien

25. Juni 21 Uhr: Dänemark – Serbien

2. Juli 18 Uhr : Achtelfinale

9. Juli 21 Uhr: Halbfinale

Dortmund:

15. Juni um 21 Uhr: Italien - Albanien

18. Juni um 18 Uhr: Türkei - Play-off-Sieger C

22. Juni um 18 Uhr: Türkei - Portugal

25. Juni um 18 Uhr: Frankreich - Play-off-Sieger A

29. Juni um 18 Uhr: Achtelfinale

10. Juli um 21 Uhr: Halbfinale

Frankfurt:

17. Juni um 18 Uhr: Belgien – Slowakei

20 Juni um 18 Uhr: Dänemark - England

23. Juni um 21 Uhr: Schweiz – Deutschland

26. Juni um 18 Uhr: Slowakei – Rumänien

1. Juli um 21 Uhr: Achtelfinale

Hamburg:

16. Juni um 15 Uhr: Play-off-Sieger A – Niederlande

19. Juni um 15 Uhr: Kroatien – Albanien

22. Juni um 15 Uhr: Play-off-Sieger C – Tschechien

26. Juni um 21 Uhr: Tschechien – Türkei

5. Juli um 21 Uhr: Viertelfinale

Düsseldorf:

17. Juni um 21 Uhr: Österreich – Frankreich

21. Juni um 15 Uhr: Slowakei – Play-off-Sieger B

24. Juni um 21 Uhr: Albanien – Spanien

21. Juli um 18 Uhr: Achtelfinale

6. Juli um 18 Uhr: Viertelfinale

Leipzig:

18. Juni um 21 Uhr: Portugal – Tschechien

21. Juni um 21 Uhr: Niederlande – Frankreich

24. Juni um 21 Uhr: Kroatien – Italien

2. Juli um 21 Uhr: Achtelfinale

Gelsenkirchen:

16. Juni um 21 Uhr: Serbien - England

20. Juni um 21 Uhr: Spanien - Italien

26. Juni um 21 Uhr: Play-off-Sieger C - Portugal

30. Juni um 18 Uhr: Achtelfinale

Köln:

15. Juni um 15 Uhr: Ungarn - Schweiz

19. Juni um 21 Uhr: Schottland – Schweiz

22. Juni um 21 Uhr: Belgien - Rumänien

25. Juni um 21 Uhr: England - Slowenien

30. Juni um 21 Uhr: Achtelfinale

EM 2024: Spielplan des Turniers

Eine Übersicht aller EM-Spiele gibt es hier:

EM 2024: Welche Teams spielen noch um die Play-offs?

Bei den Play-off-Endspielen werden die letzten drei verbleibenden Tickets für die Fußball-EM in diesem Sommer vergeben. Besonders im Fokus steht inmitten des russischen Angriffskrieges das Nationalteam der Ukraine, das an diesem Dienstag (20.45 Uhr/DAZN) in Breslau gegen Island favorisiert ist. Es wäre nach 2012, 2016 und 2021 die vierte EM-Teilnahme für die Ukraine. Zudem empfängt Wales (20.45 Uhr) in Cardiff Polen um Starstürmer Robert Lewandowski. Zuvor (18.00 Uhr) spielen Georgien und Griechenland in Tiflis das Ticket im Play-off-Pfad C aus.

EM 2024: Gibt es noch Tickets?

Der Großteil der rund 2,7 Millionen Tickets ist verkauft. Die Nachfrage überstieg das Angebot deutlich – auch in der zweiten Verkaufsrunde (4. bis 12. Dezember). Eine weitere große Verkaufsphase ist nicht mehr geplant. Es sei „derzeit nicht möglich, Tickets zu kaufen“, heißt es von Seiten der Europäische Fußball-Union Uefa. „Weitere Details über künftige Ticketverkäufe werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben“, so der Verband. Allerdings soll es eine Wiederverkaufsplattform geben, die noch im März an den Start gehen soll. Wann genau, ist noch nicht bekannt.

Auf dieser können Fans, die ein Ticket erhalten haben, es aber nicht nutzen können oder wollen, ihre Eintrittskarte verkaufen. Es gibt auch noch einige sogenannte Hospitality Pakete mit Tickets, die für die meisten Fans jedoch preislich wohl eher nicht infrage kommen. Nach Berichten sind noch etwa eine halbe Million Tickets nicht verkauft.