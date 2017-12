Esslingen und Umgebung Die schönsten Aussichtsplätze für Silvester

Von kaw/red 30. Dezember 2017 - 09:00 Uhr

In Esslingen und der Region gibt es viele Orte, von denen aus das Silvesterfeuerwerk besonders gut zu sehen ist. Vorausgesetzt das Wetter spielt mit. Hier sind unsere Favoriten.





Esslingen - 0 Uhr, ein Glas zum Anstoßen in der Hand und freie Sicht auf das Feuerwerk – besser kann man kaum ins neue Jahr starten. Doch wo im Landkreis hat man die schönste Aussicht? Wer die bunten Lichter nicht nur von drinnen durch die heimische Fensterscheibe betrachten will und bereit ist, sich auf den Weg zu machen, hat in Esslingen und der Umgebung jede Menge Möglichkeiten. Natürlich sind die Burgen im Kreis wegen ihrer erhöhten Lage dafür ein beliebter Treffpunkt.

Doch es gibt auch noch ein paar andere Orte, die einen Abstecher für eine tolle Aussicht lohnen, wie zum Beispiel die Fischtreppe in Nürtingen, der Hohenbol bei Owen oder die Gegend rund um das Jägerhaus in Esslingen. Vorausgesetzt das Wetter spielt mit.

In unserer Bilderstrecke finden sie eine Übersicht über unsere Lieblings-Plätze mit freier Sicht im Kreis Esslingen.