Esslingen Fünf Verletzte bei Unfall

Von va 16. August 2018 - 12:31 Uhr

Ein 35-Jähriger übersieht an einer Kreuzung beim Linksabbiegen eine rote Ampel und prallt mit seinem Wagen heftig gegen einen entgegenkommenden Mercedes.





Esslingen - Ein Verkehrsunfall mit fünf Verletzten hat sich am Mittwochnachmittag um 15.15 Uhr in Esslingen-Sirnau aufgrund eines sogenannten Ampelirrtums ereignet. Wie die Polizei berichtet, hatte sich ein 35-Jähriger mit seinem Skoda Octavia auf der Sirnauer Brücke zum Linksabbiegen in die Dornierstraße auf dem rechten der beiden Abbiegespuren eingeordnet.

An der roten Ampel musste er zunächst anhalten. Als die Ampel für den Geradausverkehr auf Grün schaltete und der Wagen rechts neben ihm losfuhr, gab der Mann ebenfalls Gas und bog nach links ab.

Im Kreuzungsbereich kam es dann zur Kollision mit dem entgegenkommenden Mercedes eines 31-Jährigen. Beide Fahrer sowie drei Mitfahrer im Wagen des Unfallverursachers wurden bei der heftigen Kollision verletzt. Eine Frau musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden.

Der Rettungsdienst war mit einem Großaufgebot an Fahrzeugen an die Unfallstelle ausgerückt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 35 000 Euro.