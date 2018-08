Kreis Esslingen Schwerer Unfall mit vier Verletzten

Von red 15. August 2018 - 19:28 Uhr

Folgenschwerer Unfall am Mittwochnachmittag im Kreis Esslingen: Vier Menschen sind verletzt worden, eine Frau musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.





7 Bilder ansehen

Großbettlingen - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Großbettlingen (Kreis Esslingen) sind vier Menschen zum Teil schwer verletzt worden.

Mehr zum Thema

Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 60-Jähriger mit seinem Ford am Mittwoch gegen 16.30 Uhr auf der L1231 zwischen Großbettlingen und Bempflingen. Er wollte nach links in eine Einmündung Richtung Kleinbettlingen abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden Suzuki. Durch die Kollision erlitt der 67-jährige Suzuki-Fahrer leichtere Verletzungen. Seine gleichaltrige Ehefrau wurde bei dem Aufprall schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht werden.

Auf der Rücksitzbank des Suzuki befanden sich noch zwei Kinder im Alter von sieben und zehn Jahren. Durch den heftigen Aufprall erlitten beide Kinder mittelschwere Verletzungen und mussten mit Rettungsfahrzeugen in ein Klinikum transportiert werden. Der 60-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt.

Insgesamt entstand an beiden Fahrzeugen ein Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Am Unfallort waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Bempflingen und Großbettlingen mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Zusätzlich waren vier Rettungsfahrzeuge, ein Notarzt, ein Rettungshubschrauber und ein Einsatzleiter der Rettungsdienste vor Ort. Die L 1231 war bis 18.40 Uhr komplett gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.