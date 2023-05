1 Uwe Weidenbach und seine Schwester Doris: Er konnte sich vor ihrem Tod nicht mehr von ihr verabschieden. Foto: Gottfried Stoppel

Bei einem Aufenthalt im Nürtinger Krankenhaus infizierte sich Doris Weidenbach mit Covid-19. Ihr Bruder Uwe Weidenbach durfte die Sterbende nicht mehr besuchen.

Schorndorf - Die Tür zu seiner sterbenden Schwester auf der Palliativstation ist verschlossen. Nicht einmal ein letzter Blickkontakt ist möglich. Uwe Weidenbach, ein gestandener Mann von 54 Jahren, ist auf einmal so hilflos wie ein Kind. Er kann es nicht fassen, dass er im Nürtinger Krankenhaus vom Personal wieder nach Hause geschickt wird. Seine Schwester sei an Covid-19 erkrankt, sicherheitshalber müsse er draußen bleiben, heißt es. „Ich durfte Doris nicht mehr sehen, weder lebend noch später tot“, sagt das jüngste von fünf Geschwistern und erinnert sich genau an jenen Moment Mitte November, als ihn die Traurigkeit fast erdrückte.