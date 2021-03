Fellbach Iordanis Karasavvidis, 69 Jahre, Gastwirt

Er war kerngesund und hatte in der Rente noch so vieles vor: Iordanis Karasavvidis. Der schwäbisch-griechische Gastwirt ist an Covid-19 erkrankt und am 18. November auf der Intensivstation im Krankenhaus von Winnenden gestorben.