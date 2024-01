Hund beißt Kleinkind mehrfach in den Kopf

Der Hund soll ein Kleinkind gebissen haben (Symbolfoto).

Ein 13 Monate alter Junge ist bei einer Hundeattacke am Freitagabend in Essen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte das Tier vor dem Eingang eines Hundesportvereins den Jungen unvermittelt angefallen und mehrfach in den Kopf gebissen. Die Mutter habe sich auf den Hund gestürzt und auf das Tier eingeschlagen.