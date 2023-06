Eschentriebsterben in Freiberg am Neckar

1 Ein Teil des Gründelbachwegs musste gesperrt werden. Foto: Stadt Freiberg

Der bei Radfahrern und Fußgängern gleichermaßen beliebte Weg musste gesperrt werden. Wie lang das andauert, ist noch nicht bekannt.









Der Gründelbachweg zwischen der Württemberger Straße und der Klingenstraße ist seit dem 5. Juni gesperrt. Auch Zugänge von den Nebenstraßen aus sind abgeriegelt. Der Grund: akute Gefahr für Radfahrer und Fußgänger. Hintergrund ist das Eschentriebsterben, das seit einiger Zeit in der gesamten Region auftritt. Das Tückische an der durch einen asiatischen Pilz ausgelösten Erkrankung ist, dass man es den Bäumen nicht unbedingt ansieht, so dass sie jederzeit und ohne Vorwarnung umstürzen können. In Freiberg hatte ein abgebrochener belaubter Ast, der auf den Weg gefallen war, zu der Vorsichtsmaßnahme geführt. Zuletzt mussten ein Weg im Leudelsbachtal bei Markgröningen und Teile des Remstalwegs nahe Waiblingen wegen akuter Gefahr gesperrt werden.