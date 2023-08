1 Für die Vollsperrung der A 81 werden Umleitungen eingerichtet. Foto: Kreiszeitung Böblinger Bote/Thomas Bischof

Von Freitag, 1. September, bis Montag, 4. September, wird die A 81 im Kreis Böblingen gesperrt. Auch die K 1073 ist von der Sperrung betroffen.









Am ersten Septemberwochenende müssen sich die Bürger im Kreis Böblingen auf eine Vollsperrung der A 81 und der K 1073 gefasst machen. Die Sperrung der Autobahn umfasst in Fahrtrichtung Singen den Bereich zwischen den Anschlussstellen (AS) Sindelfingen-Ost und Böblingen-Hulb, in Fahrtrichtung Stuttgart den Streckenabschnitt zwischen AS Böblingen-Hulb und der AS Böblingen/Sindelfingen. Die Arbeiten beginnen am Freitag, 1. September, ab 22 Uhr und enden voraussichtlich am Montag, 4. September, ab 5 Uhr.