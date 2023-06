7 50 Tonnen Stahl kommen angeschwebt. 14 dieser Träger bilden den Untergrund für die neue Brücke zwischen Böblingen und Sindelfingen. Foto: Eibner-Pressefoto/Jan Prihodas

Am Wochenende war die A 81 erneut voll gesperrt. Bei den Smart-Gebäuden wurden die Träger für die neue Brücke zwischen Böblingen und Sindelfingen eingebaut. Während die Autos stauten, war an der Baustelle Maßarbeit gefordert.









Langsam kommt das Stahlmonster angeschwebt. Als wäre es ein Streichholz, pendelt das 50-Tonnen schwere Teil am Haken eines Riesenkrans an seinen Bestimmungsort. Hier, nur wenige Meter entfernt vom Smart-Turm an der Sindelfinger Straße, wird der Träger in Zukunft die Last von tausenden Autos stemmen, die über die neue Brücke rollen, die Sindelfingen und Böblingen verbindet. Das Stahlteil ist einer von 14 Trägern, die bald dafür sorgen, dass die beiden Städte auch nach der Verbreiterung der Autobahn verkehrstechnisch miteinander verknüpft werden. Bevor es Anfang 2024 so weit sein wird, ist an diesem Wochenende zunächst einmal Maßarbeit gefordert.