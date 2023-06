11 Das Organisationsteam freut sich auf den Christopher Street Day in Esslingen. Foto: /Greta Gramberg

Heute Party, morgen Demo: Das Rahmenprogramm rund um den ersten Esslinger Christopher Street Day (CSD) hat begonnen. Unter anderem mit einer Warm-up-Party und weiteren Veranstaltungen am Freitag.









Die LGBTQIA+-Szene in Esslingen und der Region zeigt sich an diesem Wochenende in der Mittelalterstadt. Der erste Christopher Street Day (CSD) steigt an diesem Samstag. Ab 16 Uhr soll in der Innenstadt für mehr Öffentlichkeit und die Rechte von Lesben, Schwulen, bi-, trans-, queer-,inter-, asexuellen und mehr Menschen (LGBTQIA+) demonstriert werden. Doch schon einen Tag zuvor gab es ein Rahmenprogramm. Unter anderem eine Party am Jugendbüro in der Pliensauvorstadt, eine Karaokeparty beim Landesfilmdienst und, im Jugendhaus Komma, einen queeren Poetry-Slam.