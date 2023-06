Erstmals Christopher Street Day in Reutlingen Hasskommentare und Anfeindungen vor CSD-Parade

Am Samstag, 10. Juni, findet zum ersten Mal ein Christopher Street Day in Reutlingen statt. Zahlreiche Beleidigungen in sozialen Netzwerken trüben die Vorfreude aufseiten des Veranstalters – die Polizei ist eingeschaltet, der Staatsschutz ermittelt.