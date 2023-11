Eröffnung Stuttgarter Weihnachtsmarkt: Der weihnachtliche Geist schwebt wieder über der Stadt

11 Ein beeindruckender Arkadenhof: die Stuttgarter Hymnus-Chorknaben singen zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes im Alten Schloss. Foto: Lichtgut /Ferdinando Iannone

Zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes bekräftigt Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper seinen Glauben an das Christkind. Gleich am ersten Abend sind Markt- und Schillerplatz gut besucht.











Weihnachtsstimmung ist in die Innenstadt eingekehrt: Am Mittwoch eröffnete Oberbürgermeister Frank Nopper den Weihnachtsmarkt. „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“, sagte er im „eindrucksvollen Arkadenhof“ des Alten Schlosses. „Aaaahhh“, riefen die Besucher wie ein Chor, als ein großer, heller Stern über die Schlossmauern wanderte und der Innenhof erst in Rot und dann in Blau getaucht wurde.