7 Andrea Dürr empfängt seit Dienstag Kunden in der neuen Postfiliale. Foto: Eva Schäfer

Damit die Post mitten im Ort ist: In Fellbachs Teilort Oeffingen ist in der ehemaligen Schalterhalle der Volksbank jetzt eine Postfiliale zu finden. Das Besondere: Sie läuft unter der Regie der Stadt.









Bunte Luftballons am Gebäude im Herzen Oeffingens in der Schulstraße 1 machen am Dienstagmorgen klar: Hier tut sich wieder was. Mit einem kleinen Stehempfang ist die Eröffnung der neuen Postfiliale in der ehemaligen Schalterhalle der Volksbank gefeiert worden.