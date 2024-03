Eröffnung in der Hirschstraße: Mit Coffee Berry kommt eine neue Kaffeekette in die Stadt

1 In fünf verschiedenen Methoden kann man sich den Kaffee bei Coffee Berry zubereiten lassen – auch als Cold Brew (links). Foto: /Kathrin Haasis

Von Griechenland aus verbreitet sich Coffee Berry gerade in der Welt: In knapp acht Jahren hat das Unternehmen fast 220 Filialen eröffnet. Jetzt kommt es nach Deutschland.











Link kopiert



In dem Eckgeschäft in der Stuttgarter Hirschstraße wurde noch Kleidung verkauft, als sich Ioannis Koumagkas den Laden schon ausgesucht hatte: „Der Standort ist ideal“, schwärmt er. Wenig später konnte er das Geschäft an der Straße Neue Brücke tatsächlich mieten und am Samstag, 2. März, eröffnet dort nun die erste Filiale der in Griechenland gestarteten Kette Coffee Berry. Der Importeur von griechischen Lebensmitteln findet, dass es in diesem Bereich noch eine Geschäftslücke gibt – für Premium Kaffee zum Mitnehmen. Und Qualität steht bei Coffee Berry an erster Stelle, betont er: 21 verschiedene Mischungen stehen zur Auswahl, zubereitet wird der Kaffee auf fünf verschiedene Weisen. Mit dem Konzept ist Coffee Berry in den vergangenen acht Jahren auf fast 220 Filialen angewachsen.