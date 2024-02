Ermittlungen in Zuffenhausen: Keine Haftbefehle nach nächtlicher Gruppengewalt

1 Was steckt hinter dem nächtlichen Streit in der Adestraße in Zuffenhausen? Die Polizei ermittelt. Foto: 7aktuell.de/Nils Reeh

Die Hintergründe eines Streits zwischen zwei Gruppen in der Nacht zum Montag in Zuffenhausen sind noch unklar. Zu den Schuss-Cliquen sollen sie nicht gehören.











Wieder Gruppengewalt in Zuffenhausen – doch offenbar hat die Auseinandersetzung unter erwachsenen Männern mit zwei Verletzten nichts mit der Fehde schießwütiger Gruppierungen zu tun. „Hierfür gibt es bisher keine Hinweise“, sagt Polizeisprecher Stephan Widmann. Allerdings gibt es auch wenig Erkenntnisse über die Hintergründe des Streits, der sich in der Nacht zum Montag in der Adestraße abgespielt hat. Anwohner hatten die Polizei am Sonntag gegen 23.10 Uhr alarmiert, während sich offenbar zwei Gruppen eine Schlägerei lieferten. Dabei soll auch mit einer Schreckschusswaffe geschossen worden sein.