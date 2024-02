Polizeieinsatz in Zuffenhausen: Mehrere Personen nach Prügelei festgenommen

1 Polizeieinsatz am Sonntagabend in Zuffenhausen: die Beamten sperrten die Adestraße ab. Foto: 7aktuell.de/ NR/7aktuell.de | NR

Wegen einer handfesten Auseinandersetzung kommt es am späten Sonntagabend zu einem Polizeieinsatz in Stuttgart-Zuffenhausen. Die Hintergründe der Schlägerei sind noch unklar.











Wegen einer Schlägerei ist die Polizei am späten Sonntagabend in Stuttgart-Zuffenhausen mit mehreren Streifen ausgerückt. Wie ein Sprecher am Montagmorgen mitteilte, hatten sich zwei Gruppen in der Adestraße eine handfeste Auseinandersetzung geliefert. Der Notruf sei gegen 23.10 Uhr eingegangenen. Die Straße wurde abgesperrt.