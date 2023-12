Ermittlungen in Backnang: Feuerwerkskörper in Richtung Polizeirevier geschossen

1 Unbekannte haben in Backnang eine Feuerwerksbox gezündet, die unkontrolliert losging. Foto: dpa/Maurizio Gambarini

In Backnang wird am Donnerstagabend eine Box mit Feuerwerkskörpern in Richtung des Polizeireviers gezündet. Sie dreht sich jedoch im Kreis – und trifft auch Autos.











Link kopiert



Vor dem Polizeirevier Backnang haben Unbekannte am Donnerstagabend eine Feuerwerksbatterie in Richtung des Gebäudes gezündet. Dabei handelte es sich laut Polizeiangaben um eine Box, die mehr als 100 Schuss beinhaltete. Sie wurde auf einem Parkplatz in der Aspacher Straße, gegenüber des Reviers, platziert. Die Batterie zielte in Richtung der Polizeistation.