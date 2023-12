Aussichten für Baden-Württemberg: So wird das Wetter in der Silvesternacht – und danach

So wird das Wetter in der Silvesternacht – und danach

1 Das Wetter bleibt eher ungemütlich in Baden-Württemberg. (Symbolfoto) Foto: dpa/Stefan Rampfel

Feiernde können sich an Silvester um Mitternacht weitgehend auf trockenes Raketenstarten einstellen. Gemütlich werde es aber trotzdem nicht.











Leichte Entwarnung für alle Feiernden: Die Silvesternacht wird in Baden-Württemberg größtenteils trocken. Mittags und nachmittags aufziehender Regen soll sich laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in Stuttgart in der Nacht verzogen haben. Abends betreffe der Regen noch die Regionen um den Bodensee und das Allgäu. „Nachts bleibt es meist trocken aber einzelne Schauer sind möglich“, sagte eine Sprecherin am Freitag.