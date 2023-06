1 Der Täter könnte auch von außerhalb kommen. Foto: Simon Granville

Ein 19-Jähriger geriet ins Visier der Ermittler, doch der Verdacht erhärtete sich nicht. Die Polizei hält sich bedeckt und ermittelt weiter.









In der Woche nach den Pfingstfeiertagen ist die Pädagogische Hochschule geschlossen geblieben. Das hatte allerdings nichts mit der Drohnachricht zu tun, die ein Unbekannter Ende Mai auf die Leinwand in einem Seminarraum geschrieben hatte. „Amoklauf 26. Mai“ war dort unter anderem zu lesen, in einem anderen Raum waren Tische und Stühle umgeworfen worden. Die Kurse an PH und Verwaltungshochschule fanden am 25. und 26. Mai daraufhin online statt. Vergangene Woche dann waren alle PH-Studierenden auf Exkursion.