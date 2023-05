1 Der Campus der PH Ludwigsburg blieb am Freitag frei von Studierenden. Foto: Simon Granville

Eine Amok-Drohung an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg sorgt dafür, dass am Freitag alle Kurse digital stattfinden. So reagieren die Studierenden.









Vermutlich haben sich die Studierenden der Pädagogischen Hochschule (PH) Ludwigsburg und der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen (HFV) am Freitag an Pandemie-Zeiten zurückerinnert gefühlt. Denn alle Vorlesungen fanden an diesem Tag online statt. Grund dafür war eine Amok-Drohung, die am Montagabend im Seminarraum eines Nebengebäudes entdeckt worden war. Kurzzeitig löste das an den Hochschulen Aufregung aus – insgesamt dominierte bei Studierenden, Hochschulleitung und Polizei aber Ruhe.