1 Beim VfB Stuttgart könnte sich etwas zusammenbrauen. Es geht um den Umgang mit Mitgliederdaten. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Der Landesdatenschutzbeauftragte beschäftigt sich mit einer Beschwerde, die den VfB betrifft. Dabei geht es um den „Verdacht einer missbräuchlichen Verwendung von Mitgliederdaten". Nun prallen zwei Darstellungen aufeinander.









Etwa 4800 Beschwerden gehen jährlich im Büro des Landesbeauftragten für Datenschutz in Baden-Württemberg ein – und mitten in diesem Berg von Arbeit steckt ein Vorgang, der den VfB Stuttgart betrifft. Es handelt sich „um den Verdacht einer missbräuchlichen Verwendung von Mitgliederdaten“, wie die Behörde auf Anfrage mitteilt. Konkreter: Es gibt unterschiedliche Darstellungen darüber, wie zwei Mitglieder des Vereinsbeirats an den Namen und die Adresse eines VfB-Mitglieds gekommen sind, das sich in den sozialen Medien überaus kritisch geäußert hatte. Droht dem VfB also ein neuer Datenskandal?