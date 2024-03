1 Das Klinikum Friedrichshafen stellt im Mittelpunkt juristischer Ermittlungen. Foto: imago/Westend61/imago stock&people

Die Staatsanwaltschaft ermittelt im Klinikum Friedrichshafen unter anderem wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung. Nun hat der kommunal gesteuerte Aufsichtsrat entschiedener als bisher reagiert.











Der Aufsichtsrat des Klinikums Friedrichshafen stellt mit sofortiger Wirkung seinen Chefarzt Jochen Wöhrle frei. Das kündigte eine Sprecherin des Krankenhauses am Mittwoch Abend im Anschluss an eine Sitzung des Gremiums in einer Pressemitteilung an. Grund ist die Einleitung von Ermittlungen der zuständigen Staatsanwaltschaft Ravensburg vergangene Woche gegen Wöhrle und noch vier weitere Mediziner, unter anderem wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und des Abrechnungsbetrugs. Vorangegangen war eine Durchsuchung und Aktenbeschlagnahmung innerhalb des Krankenhauses durch Kriminalbeamte. Die Ermittlungen, hieß es, würden wohl noch länger dauern.