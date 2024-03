1 Der Medizin Campus Bodensee in Friedrichshafen von oben. Foto: imago

Eine Oberärztin erhebt schwere Vorwürfe gegen ihre Klinik und nimmt sich das Leben. Wegen der Vorwürfe wird inzwischen ermittelt. Nun äußert sich der Anwalt der Frau.











Nach schweren Vorwürfen gegen Klinikärzte des Medizin Campus Bodensee (MCB) in Friedrichshafen dauern die Ermittlungen an. Derzeit würden weitere Beweismittel sichergestellt und ausgewertet, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Freitag.